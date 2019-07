O meia holandês Frankie de Jong, que nesta sexta-feira fará exames médicos e será apresentando como reforço do Barcelona, chegou hoje à Espanha enaltecendo o atacante Lionel Messi, principal jogador do elenco do clube catalão e eleito cinco vezes o melhor do mundo.

"Gosto da forma de jogar do Barcelona. A filosofia do Barça e a do Ajax são muito parecidas, e acredito que vou gostar. Estou contente por poder jogar ao lado de Messi, eu sempre o acompanhei, e agora o meu ídolo será meu companheiro", declarou De Jong na chegada ao aeroporto de Barcelona. "Estou muito contente por finalmente estar aqui. Quando era pequeno, tinha o sonho de jogar no Barcelona", acrescentou.