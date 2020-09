Apresentado como reforço do Everton, o meia colombiano James Rodríguez revelou que a presença do técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid e no Bayern de Munique, foi determinante para que ele aceitasse a proposta do clube inglês.

"Ele é a grande razão para que eu venha para cá. Sua presença aqui foi determinante. Gostei de ter trabalhado com ele no passado e podemos conseguir grandes coisas", disse James mais de uma vez em entrevista ao site oficial do Everton, na qual destacou que chega pensando em conquistas. "Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor", frisou o artilheiro da Copa do Mundo de 2014.