Contratado pelo Real Madrid há um mês, o meia Reinier iniciará a trajetória no clube na equipe B, treinada pelo ex-atacante Raúl, e a promessa brasileira demonstrou toda a empolgação por poder trabalhar com o ídolo do futebol espanhol.

"Estou muito ansioso para ter Raúl como treinador, vou aprender muito com ele. Se nota que é uma grande pessoa e um grande treinador e sei que vai me ajudar muito tanto como jogador quanto como pessoa", declarou o ex-jogador do Flamengo em entrevista publicada pelo Real.

Reinier destacou a grandeza de sua nova equipe e, como durante a apresentação, ontem, afirmou que tinha o desejo de jogar pelo tridecacampeão europeu desde criança. "Não há nada que se pareça com o Real Madrid, é o melhor. É o maior clube do mundo, a equipe de que eu sou fã. É um sonho que se tornou realidade", destacou o jogador de 18 anos, que lembrou os sacrifícios feitos parta se tornar profissional.

"Quando era criança, deixei a minha mãe e a minha irmã para tentar ser jogador de futebol. Eu fui de Brasília para o Rio de Janeiro, para uma nova cidade, e foi muito difícil. Depois de dois anos, eles vieram comigo e tudo foi mais fácil", recordou.

"Foi difícil chegar aqui. Foram muitas horas, treinamento, e agora continua com muito trabalho e dedicação. Tento ouvir os conselhos das pessoas que estão no clube há muito tempo e estou muito feliz pela oportunidade", completou.

Reinier revelou que o atacante Rodrygo está encarregado de lhe mostrar o centro de treinamento do Real e agradeceu a recepção que os brasileiros lhe deram. "Eles são grandes pessoas e grandes jogadores. Rodrygo me mostrou as instalações, e eu fiquei muito feliz com o seu acolhimento. Eu também estive com Casemiro, Marcelo, Vinícius Júnior e Militão. Foi uma recepção muito agradável, com muito carinho", enfatizou.