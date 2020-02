O meia Reiner, contratado junto ao Flamengo no mês passado, será apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid nesta terça-feira, às 13h30 (local, 9h30 de Brasília), em um evento na Tribuna de Honra do estádio Santiago Bernabéu.

Reinier foi anunciado pelo Real no dia 20 de janeiro, um dia depois de ter completado 18 anos de idade, mas até o último dia 9 estava servindo a seleção brasileira sub-23, que conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos em torneio classificatório na Colômbia.

Segundo comunicado oficial do clube espanhol, o jovem brasileiro estará na tribuna com o presidente do Real, Florentino Pérez, na sequência pisará no gramado do Bernabéu pela primeira vez. Por fim, concederá entrevista coletiva na sala de imprensa.

Como aconteceu com outros brasileiros contratados recentemente pelos 'Blancos', como o volante Casemiro e os atacantes Rodrygo e Vinícius Júnior, Reinier deverá disputar algumas partidas pelo Real Madrid Castilla antes de ser integrado ao time principal.