O Reino Unido aumentará para 25 mil os testes diários com o objetivo de detectar a disseminação do novo coronavírus, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aumentando o número de testes em 15 mil.

"Em um nível de teste, para tranquilizar, direi que vamos aumentá-los para 25 mil por dia", disse o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em resposta a uma pergunta do líder da oposição Jeremy Corbyn, durante a sessão semanal de perguntas ao "premier", marcado pela administração da pandemia global.

Johnson acrescentou que "um grande esforço" está em andamento para "construir ventiladores suficientes, para garantir que tenhamos suprimentos adequados de equipamentos de proteção individual (para banheiros) não apenas agora, mas durante todo o surto".

O líder do governo reagiu às críticas de Corbyn, que afirmou que, seguindo os critérios da OMS de realizar o maior número possível de testes para diagnosticar a população, era insuficiente realizar 10 mil por dia, o que, destacou, "não está nem perto do número de pessoas que trabalham no sistema nacional de saúde e no setor de assistência médica".

Um relatório do Imperial College London alertou ontem que o Reino Unido não tem escolha a não ser mudar sua estratégia para lidar com a propagação do coronavírus, se quiser evitar a morte de 250 mil pessoas e o colapso de seu sistema de saúde.

Ao contrário de outros países europeus, como a Itália, o foco mais importante no território europeu, Espanha, Alemanha, França e Irlanda, o Reino Unido aconselhou a população a trabalhar de casa, a não viajar a menos que seja estritamente necessário e parar de frequentar bares e teatros, mas por enquanto não impôs medidas obrigatórias.

Em relação ao fechamento das escolas, Johnson se limitou a relatar que "uma decisão imediata" será tomada nas próximas horas. EFE

ln-rc/phg