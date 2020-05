O governo do Reino Unido informou nesta quinta-feira que o confinamento no país será mantido, embora o primeiro-ministro, Boris Johnson, deva anunciar no próximo domingo o plano de flexibilização de algumas das medidas.

O Reino Unido registrou hoje 539 novas mortes por Covid-19, elevando o número total para 30.615 óbitos em hospitais e residências, mantendo o país como o mais castigado pela pandemia na Europa.