EFE Londres 20 out 2020

O Reino Unido registrou mais 241 mortes por covid-19 nesta terça-feira, o maior número de óbitos diários desde 5 de junho, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde britânico.

No mesmo boletim, o Ministério informou que nas últimas 24 horas foram identificados mais 21.331 novos infectados com a doença, em comparação com os 18.804 positivos registrados ontem.