O lateral-esquerdo Renan Lodi, que assinou contrato de seis temporadas com o Atlético de Madrid, foi integrado à pré-temporada do clube colchonero e realizou o primeiro treino junto aos novos companheiros nesta segunda-feira.

Depois do acordo firmado entre Atlético e Athletico-PR na sexta-feira passada, o jogador passou pelos exames médicos no domingo, assinou o vínculo e já está às ordens do técnico Diego Simeone.