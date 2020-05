O lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, que deu positivo em teste para o novo coronavírus na semana passada, relatou como foi voltar a trabalhar nesta sexta-feira no centro de treinamento do Atlético de Madrid.

"Estou muito feliz de fazer meu primeiro treino e de ver meus companheiros. Me sinto bem, estou feliz e estou 100%", disse o defensor revelado pelo Athletico Paranaense.

"Foi um pouco difícil ficar em casa por dois meses. Foi um tempo muito longo, mas agora estou bem, fazendo o treinamento", completou o brasileiro, em declarações divulgadas pelo clube espanhol.

Lodi foi liberado para treinar após ter dado negativo pela segunda vez em teste PCR para verificar a presença do novo coronavírus no organismo.

O defensor foi o único jogador do elenco 'colchonero' que foi diagnosticado com o patógeno em exame realizado antes de retornar às atividades. O resultado, no entanto, foi considerado atípico, porque o defensor, de 22 anos, não tinha sintomas e apresentava anticorpos.

Assim, no início dessa semana foi realizado um novo teste, que deu negativo, e 72 horas uma nova avaliação, que voltou a indicar que Lodi não está com o novo coronavírus, ficando assim liberado para começar a treinar no CT do Atlético.