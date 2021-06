O presidente do Barcelona, Joan Laporta, explicou nesta quarta-feira que "o lugar das chuteiras de Lionel Messi é o gramado do Camp Nou" e que "a renovação está em estágio avançado".

"Não cogito um 'não' de Messi, sou otimista. Se ele quiser ficar, estamos fazendo o que podemos, mas não é simples, pois há clubes com grande capacidade econômica. Não é questão de dinheiro, ele tem vontade de ficar", comentou o mandatário na apresentação do documentário "Messi, el desè art" ("Messi, a décima arte", em tradução livre) no Palácio da Música Catalã.