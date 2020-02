O atacante galês do Real Madrid, Gareth Bale. EFE/Arquivo

O representante do atacante galês Gareth Bale, Jonathan Barnet, garantiu, em declarações exibidas nesta segunda-feira, que o jogador está feliz no Real Madrid e que a permanência na capital da Espanha não tem relação com dinheiro, mas sim pelo bem-estar da família dele.

O agente foi questionado pela emissora britânica "Talksport" sobre uma suposta oferta do Tottenham para repatriar o antigo ídolo na janela de transferências que se encerrou na última sexta-feira.