O técnico Óscar Tabárez anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 jogadores convocados para a disputa da Copa América, que acontecerá no Brasil de 14 de junho a 7 de julho, e incluiu o meia Giorgian De Arrascaeta, que não vem sendo titular no Flamengo.

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Arrascaeta custou 63,4 milhões de reais aos cofres do Rubro-Negro, mas vinha sendo preterido pelo técnico Abel Braga, que pediu demissão ontem. O meia disputava posição com Diego, pela zona central, e Bruno Henrique, na ponta esquerda.