Um Neymar pouco sorridente e mais sério que o habitual treinou com a seleção brasileira neste domingo, um dia depois de ser acusado de estupro por uma mulher com a qual se encontrou em Paris.

O jogador participou de todas as atividades com a equipe na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sem indícios das dores no joelho esquerdo que o fizeram perder três dias de preparação. No entanto, mais reservado, não demonstrou a tradicional alegria.