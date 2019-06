Resultado oficial do Grande Prêmio da França de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, e classificação geral do Campeonato Mundial:.

GP da França (53 voltas):.

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h24min31s198.

.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 18s056.

.3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 18s985.

.4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 34s905.

.5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1min02s796.

.6. Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) a 1min35s462.

.7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1 volta.

.8. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) a 1 volta.

.9. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) a 1 volta.

10. Lando Norris (GBR/McLaren) a 1 volta.

11. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) a 1 volta.

12. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 1 volta.

13. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 1 volta.

24. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 1 volta.

15. Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) a 1 volta.

16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) a 1 volta.

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 volta.

18. Robert Kubica (POL/Williams) a 2 voltas.

19. George Russell (GBR/Williams) a 2 voltas.

Não completou: Voltas.

Romain Grosjean (FRA/Haas) 44.

Volta mais rápida: a 53ª de Sebastian Vettel, em 1min32s740.

Mundial de pilotos:.

.1. Lewis Hamilton 187 pontos.

.2. Valtteri Bottas 151.

.3. Sebastian Vettel 111.

.4. Max Verstappen 100.

.5. Charles Leclerc 87.

.6. Pierre Gasly 37.

.7. Carlos Sainz 26.

.8. Kimi Raikkonen 19.

.9. Daniel Ricciardo 16.

10. Nico Hulkenberg 16.

11. Kevin Magnussen 14.

12. Lando Norris 14.

13. Sergio Perez 13.

14. Daniil Kvyat 10.

15. Alexander Albon 7.

16. Lance Stroll 6.

17. Romain Grosjean 2.

18. Antonio Giovinazzi 0.

19. George Russell 0.

20. Robert Kubica 0.

Mundial de construtores:.

.1. Mercedes 338 pontos.

.2. Ferrari 198.

.3. Red Bull/Honda 137.

.4. McLaren/Renault 40.

.5. Renault 32.

.6. Racing Point/Mercedes 19.

.7. Alfa Romeo/Ferrari 19.

.8. Toro Rosso/Honda 17.

.9. Haas/Ferrari 16.

10. Williams/Mercedes 0.