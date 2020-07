O ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, garantiu nesta quinta-feira que os jogos da primeira divisão do campeonato masculino de futebol do país terão portões fechados até o fim desta temporada.

"É verdade que nos estádios há muito espaço para garantir o distanciamento, também é verdade que é arriscado permitir que mais de 10 mil pessoas se dirijam para um único local, no transporte público ou privado, gerir a entrada, medir a temperatura", explicou o integrante do governo, em audiência no Senado.