O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora. EFE/Arquivo

O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou nesta terça-feira que "no final de maio" será possível decidir se a temporada 2019-2020 do Campeonato Itáliano poderá ser retomada ou se precisará ser encerrada definitivamente.

"No dia 4 de maio, abrimos todos os treinos individuais. No dia 18, abriremos os treinos das equipes. No final de maio, será possível dizer se o Campeonato Italiano será retomado ou não. É preciso ter um pouco de paciência. Se não der, a alternativa é fazer como a França, encerrar (o torneio), mas não quero isso", declarou o ministro em entrevista ao jornal "Corriere della Sera".