O Nacional e o Cerro Porteño, do Paraguai, durante um amistoso disputado no dia 11 de julho. EFE/APF

O Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio, que deveria ser retomado hoje, após mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia da Covid-19, teve o reinício adiado devido à detecção de vários casos de coronarvírus em três equipes.

A medida foi anunciada depois de uma reunião da Associação Paraguaia de Futebol (APF), convocada justamente porque foram reportados contágios no 12 de Octubre, no San Lorenzo e no Guaraní.