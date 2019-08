A reunião entre representantes de Paris Saint-Germain e Barcelona realizada nesta terça-feira, na capital francesa, para negociar um possível retorno do atacante Neymar ao clube espanhol terminou sem acordo ou mesmo avanços significativos, segundo a imprensa local.

Este primeiro encontro oficial sobre a transferência teve como representantes do Barça o secretário técnico, Eric Abidal, o diretor Javier Bordas e o intermediário André Cury, que já participou da contratação do brasileiro em 2013, enquanto o PSG foi representado pelo diretor esportivo Leonardo. A conversa se prolongou por três horas e não teve resultado, segundo o site do jornal "Le Parisien".