O atacante Gabriel Martinelli, que foi eleito a revelação da última edição do Campeonato Paulista com a camisa do Ituano, aos 18 anos, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Arsenal.

Martinelli, uma das jovens promessas chamadas pelo técnico Tite para ajudar nos treinos da seleção brasileira antes da Copa América, assinou um contrato de quatro temporadas com os 'Gunners'.