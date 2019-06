Nas cinco cidades sedes da Copa América de 2019 - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre - será possível fazer pagamentos com cartões pré-pagos por aproximação. EFE/ Mastercard

A Mastercard, que emitiu mais de 10 mil cartões pré-pagos por aproximação para benefício de torcedores durante a Copa América de 2019, acredita que esta forma de pagamento fácil, rápida e segura aumentará ainda mais no Brasil e no restante da América Latina depois do torneio organizado pela Conmebol.

Como parceira oficial de serviços de pagamento e fornecedora oficial de pagamentos por aproximação para a Copa América disputada no Brasil e por ocasião da abertura do torneio que desperta paixões desde 1916 nesta sexta-feira, a Mastercard pretende levar o futebol para o futuro, como informa a própria companhia, cuja divisão para a América Latina tem sede em Miami.