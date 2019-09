O brasileiro naturalizado mexicano Ricardo Ferretti, técnico do Tigres, sofreu acidente automobilístico neste sábado, quando se dirigia ao treino do time que disputa a primeira divisão do Campeonato Mexicano.

De acordo com a assessoria de imprensa da equipe ligada à Universidad Autónoma de Nuevo León, o comandante de 64 anos sofreu ferimentos no braço direito e no peito, por isso, foi encaminhado a um hospital localizado na cidade de Monterrey.