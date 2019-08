Richard Gere ganhou fama mundial com os papéis de sedutor em "Gigolô Americano" (1980), "A Força do Destino" (1982) e "Uma Linda Mulher" (1990), mas sempre se caracterizou por um forte compromisso social e, agora, que chega aos 70 anos neste sábado, está mais imerso do que nunca no ativismo político.

Embora continue ligado ao mundo do cinema, as últimas aparições públicas do ator estão associadas ao lado humanitário. No último dia 9, Gere levou mantimentos aos migrantes resgatados pela ONG espanhola Open Arms, que passaram quase um mês em um navio no Mediterrâneo à espera do amparo de algum país.