O atacante Richarlison foi vetado nesta quinta-feira do jogo da seleção brasileira com a paraguaia, que acontecerá logo mais, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Gremio, em Porto Alegre, após ter sido diagnosticado com caxumba.

O jogador do Everton, da Inglaterra, inclusive, está em quarentena, isolado no quarto do hotel em que os pentacampeões estão hospedados, para evitar o contágio de outros integrantes da delegação, principalmente, os companheiros do elenco.