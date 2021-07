A seleção brasileira estreou com vitória nesta quinta-feira no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao passar pela Alemanha por 4 a 1 em dia de atuação inspirada do atacante Richarlison, que marcou três vezes antes mesmo do intervalo.

O também atacante Paulinho foi o outro artilheiro dos pentacampeões mundiais na partida que abriu o grupo D. O meia-atacante Nadiem Amiri e o atacante Ragnar Ache fizeram os gols da seleção europeia, que teve um jogador expulso, o meia Maximilian Arnold.