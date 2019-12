O Everton, no primeiro jogo depois da demissão do técnico português Marco Silva, superou neste sábado o Chelsea por 3 a 1, em casa, e encerrou assim uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês.

Escalado como titular pelo técnico interino, o escocês Duncan Ferguson, o atacante brasileiro Richarlison foi o responsável por abrir o caminho para a vitória dos 'Toffees', logo aos 5 do primeiro tempo. Na etapa complementar, também aos 5, o atacante inglês Dominic Calvert-Lewin ampliou.