O uruguaio Mario Saralegui foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico do Peñarol, adversário do Athletico Paranaense na Taça Libertadores, que demitiu ontem Diego Forlán do comando do time.

"Estamos sentindo a carga de responsabilidade. Esta é uma situação que não é fácil, mas esperamos estar a altura das circunstâncias, que o Peñarol possa vencer e que, no fim do ano, consigamos ter, se Deus quiser, o mesmo sorriso que temos hoje", disse o comandante, na primeira entrevista coletiva.