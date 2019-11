O pentacampeão mundial Rivaldo não escondeu nesta quinta-feira a empolgação com o jovem atacante Rodrygo, do Real Madrid, um dia depois do camisa 27 marcar três vezes na vitória sobre o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.

"Foi peça importante na vitória. Está ajudando o time a chegar perto do nível que tinha nos tempos de Cristiano Ronaldo", disse o ex-jogador, em referência ao atacante português da Juventus, em texto emitido por uma casa de apostas, de que é embaixador.