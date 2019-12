Jogadores que fizeram bastante sucesso com a camisa do Barcelona, entre eles os brasileiros Belletti, Edmílson e Rivaldo, participarão de partidas festivas contra ex-atletas de destaque da Colômbia, em março do ano que vem, nas cidades de Bogotá e Cali.

Além do trio que participou do pentacampeonato mundial pelo Brasil em 2002, defenderão o Barça Legends o espanhol Sergi, o búlgaro Hristo Stoichkov e o argentino Javier Saviola, entre outros, em um elenco com 18 nomes, segundo anúncio feito nesta quinta-feira por representantes do clube catalão.