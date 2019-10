Com uma atuação muito sólida e contra um rival pouco inspirado, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2 a 0 nesta terça-feira no Monumental de Núñez, em reedição da última final da Taça Libertadores, e deu um passo importante para voltar à decisão do torneio continental.

No ano passado, o River ficou com o título ao empatar com o arqurrival em 2 a 2 em La Bombonera e vencer por 3 a 1 na prorrogação no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, já que a bola não pôde rolar em Núñez devido a um ataque da torcida do River ao ônibus do Boca.