Em uma partida pouco empolgante e de muitos erros dos dois times, com direito a pênalti perdido no último lance, River Plate e Cruzeiro abriram a fase de oitavas de final da Taça Libertadores com um empate sem gols no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O jogo colocou frente a frente o atual campeão e o dono da segunda melhor campanha da fase de grupos - a Raposa venceu os cinco primeiros compromissos e só perdeu para o Emelec, na rodada final, com equipe mista. A promessa era de um duelo equilibrado, o que se confirmou, mas também de melhor nível técnico, o que não se concretizou.