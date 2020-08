O River Plate anunciou nesta terça-feira que realizará obras no estádio Monumental de Núñez até o começo de 2021 e que prevê eliminar a pista de atletismo e implantar um gramado híbrido, formado por grama natural e fibras que ajudarão a manter a qualidade do campo de jogo.

"Aproveitando os próximos meses em que jogará em casa sem torcida, o Club Atlético River Plate está iniciando um projeto sem precedentes no futebol argentino: trocará todo o piso do campo de jogo para um sistema híbrido de última geração que acabará definitivamente com muitos dos problemas enfrentados pelos campos de jogo do país", informou o clube de Buenos Aires em seu site oficial.