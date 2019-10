Na revanche da última final da Taça Libertadores, o River Plate levou mais uma vez a melhor sobre o Boca Juniors, apesar da derrota por 1 a 0 para o maior rival nesta terça-feira, em La Bombonera, e buscará o bicampeonato consecutivo do torneio na decisão que será disputada daqui um mês no Chile.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, no Monumental de Núñez, os atuais campeões da Libertadores souberam administrar a pressão do adversário, especialmente durante o primeiro tempo, e confirmaram presença na terceira final do torneio em quatro anos. Além do título sobre o próprio Boca no ano passado, o River levantou o principal troféu continental em 2015.