O atacante Arjen Robben, do Groningen, afirmou nesta sexta-feira que continuará longe dos gramados pelo menos até janeiro de 2021 devido a uma lesão em uma das panturrilhas e que não pode garantir um retorno.

"Continuarei trabalhando para me recuperar. Gostaria de estar em campo com a equipe, jogando partidas no ano que vem, mas ainda não posso garantir que isso acontecerá", disse Robben, que em janeiro completará 37 anos, em comunicado do clube.

O jogador confessou que "as coisas não estão indo como gostaria" ao explicar que a rotina de recuperação, "infelizmente, não está tendo os resultados esperados".

Robben anunciou a aposentadoria em julho de 2019, mas surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar em junho deste ano que voltaria a defender o Groningen, clube da primeira divisão holandesa no qual foi revelado.

Após uma pré-temporada esperançosa, na qual marcou um gol, Robben se lesionou aos 30 minutos da primeiro partida da temporada, contra o PSV Eindhoven. Desfalque nos três jogos seguintes, voltou a jogar contra o Utrecht, mas saiu de campo nos últimos 14 minutos. Desde então, não voltou ao gramado.

Recentemenet, Robben assinou 1.500 camisas do Groningen em uma campanha do clube para a Black Friday. "Assinei mais camisas do que minutos que joguei", brincou o jogador.

"Embora minha situação seja decepcionante, estou contente de como a equipe está indo", analisou o jogador sobre a campanha do Groningen, oitavo colocado do Campeonato Holandês.