O brasileiro Robert Scheidt, que busca em Tóquio a sexta medalha olímpica, fechou a segunda-feira na oitava colocação na classificação geral da classe Laser da vela, enquanto Patricia Freitas está no 11º posto na RS:X.

O velejador, uma das maiores lendas do esporte do Brasil, caiu na água hoje para duas etapas da competição e obteve um décimo e um quarto lugar, que o levaram a subir na tabela, com 25 pontos a serem descartados.