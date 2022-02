O Bull In The Barne, equipe de um pub do norte da Inglaterra, será o próximo destino do ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos no futebol. O brasileiro disputará uma partida em fevereiro com esse time amador, que ganhou uma rifa para assinar por um dia uma lenda do esporte.

O sorteio foi feito através da plataforma "eBay" e consistiu na compra de uma rifa pelo valor de 5 libras (cerca de R$ 36) para ter a oportunidade de uma lenda como Roberto Carlos jogar um dia em uma liga amadora.