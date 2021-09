O boxeador brasileiro Robson Conceição, campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, desafiará o mexicano Óscar Valdéz em busca do cinturão do peso superpenas do Conselho Mundial de Boxe (WBC), em luta marcada para esta sexta-feira em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Valdéz está invicto como profissional, com 29 vitórias, 23 delas por nocaute, em 29 lutas. Em fevereiro deste ano, conquistou o cinturão ao nocautear o compatriota Miguel Bertchelt.