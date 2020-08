Pelo menos 20 jogadores de dez clubes argentinos foram infectados pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira por dirigentes do país vizinho no primeiro dia de treinos para o retorno do futebol local após a paralisação provocada pela pandemia da Covid-19.

Boca Juniors, River Plate, Independiente, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia, Banfield, Argentinos Juniors, Godoy Cruz, Newell's Old Boys e Tigre, clube que caiu para a segunda divisão, mas que neste ano disputa a Taça Libertadores, têm pelo menos um caso positivo de Covid-19 em seus elencos.