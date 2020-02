A partida deste domingo entre Torino x Parma, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, foi adiada, assim como já havia acontecido anteriormente com os confrontos Inter x Sampdoria, Atalanta x Sassuolo e Verona x Cagliari, por causa do alerta para o coronavírus, que causou duas mortes e deixou mais de 100 infectados nas últimas horas no norte da Itália.

"O Parma Calcio comunica que a partida entre Torino x Parma, inicialmente marcada para hoje, domingo 23 de fevereiro às 15h (horário local, 11h de Brasília), foi adiada até uma data a ser determinada", diz o comunicado oficial publicado pelo Parma.

O adiamento do jogo que seria realizado no Estádio Olímpico de Turim, na região do Piemonte, juntou-se a todos os eventos esportivos programados para as regiões da Lombardia e Veneto, áreas afetadas pelo coronavírus.

Até agora, foram confirmados 89 casos da Lombardia e 25 em Veneto, além de outros dois em Veneza. Além disso, duas pessoas morreram com o vírus na sexta e ontem.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) informou hoje que o Conselho de Ministros decidiu adiar todos os jogos de futebol nas regiões da Lombardia e Veneto. EFE

