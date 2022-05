O atacante Rodrygo, um dos protagonistas do Real Madrid na reta final da Liga dos Campeões, admitiu, em entrevista à Agência Efe, a ansiedade com a proximidade de decisão de sábado, contra o Liverpool, mas evitou cobrar lugar no time titular, confiando a decisão de escolher entre ele e o uruguaio Fede Valverde ao técnico italiano Carlo Ancelotti.

"Estou tranquilo. Claro que gostaria de sair como titular, podendo ajudar o mais o time, mas o mister (Ancelotti) é quem vai tomar a melhor decisão, jogando Fede ou eu. Confio muito em Fede, que é um grande jogador e pode nos ajudar muito. E é para isso que estou aqui, para ajudar, entrando depois ou sendo titular", disse o ex-Santos.