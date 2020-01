O atacante Rodrygo, que converteu uma das cobranças do Real Madrid na disputa de pênaltis contra o Atlético de Madrid na final da Supercopa da Espanha, comemorou neste domingo o primeiro título conquistado desde que passou a vestir a camisa do clube merengue.

"Estou muito feliz por tudo isto. Sempre sonhei com este momento: poder ganhar um título com a camisa do Real Madrid e hoje poder ajudar, cobrando o pênalti. É um dos meus melhores dias", comentou em entrevista à Movistar+.

Rodrygo revelou que foi Toni Kroos quem o incentivou a bater uma das cobranças. E o jovem atacante não decepcionou, disparando uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Jan Oblak.

"Eu treino assim, mas saiu mais alto do que esperava porque chutei muito forte. Não estava inseguro, mas por ser uma final tinha que me preparar diante do goleiro, e (o chute) saiu alto", afirmou.

"Estou contente pelo gol. Esperei um pouco por ser minha primeira final porque há muitos jogadores com mais experiência, mas Kroos me disse para bater após conversar com Marcelo. Fui, e deu certo", comentou.

Após um empate sem gols no tempo regulamentar e uma prorrogação emocionante, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 4 a 1 na disputa de pênaltis em Jidá, na Arábia Saudita. Este é o 11º título da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. EFE

