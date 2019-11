Após fazer três gols e uma assistência na goleada de 6 a 0 do Real Madrid sobre o Galatasaray nesta quarta-feira, o atacante Rodrygo, melhor jogador da partida, comentou que foi "um sonho" deixar o campo com o nome sendo aclamado pelos torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu.

"Foi um sonho. Estou muito feliz. A cada dia estou melhorando um pouco mais rápido do que esperava, mas sempre digo que estou treinando e me preparando para que não seja uma novidade tão grande e fique tranquilo com isso", comentou em declarações à Movistar.

Apesar da atuação memorável, a jovem promessa, de 18 anos, mostrou que seguirá com o pé no chão.

"Como todos me dizem, tenho que seguir trabalhando e continuar tranquilo. Acredito que é por isso que as coisas estão indo bem", analisou.

Após o jogo, Rodrygo elogiou o atacante Karim Benzema, que marcou dois gols e deu a assistência para o último gol do brasileiro, que fechou a goleada.

"Com Benzema é tudo mais fácil. É um craque, um 10 que joga de 9. Estou muito contente por jogar com ele", enfatizou. EFE

jjl/vnm