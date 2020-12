Responsável pelo cruzamento que originou o segundo gol do centroavante Karim Benzema na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Di Stéfano, o atacante brasileiro Rodrygo vibrou com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões e disse que o resultado condiz com o tamanho do clube espanhol.

"Estou muito feliz primeiramente pela classificação da equipe, que era nosso principal objetivo, e pela minha atuação também. Nesta competição, o que importa não é como começa, é como termina, e estamos muito felizes por termos terminado muito bem, em primeiro lugar e classificados. Estamos onde o Real Madrid tem que estar", declarou o ex-jogador do Santos à emissora espanhola "Movistar Plus".