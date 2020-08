O atacante Rodrygo, do Real Madrid. EFE/Arquivo

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, lamentou as falhas cometidas pelo zagueiro Raphaël Varane nesta sexta-feira, que resultaram nos gols decisivos do Manchester City na vitória de 2 a 1 sobre o clube espanhol, mas opinou que o francês não pode ser culpado pela eliminação na Liga dos Campeões.

"É uma coisa normal, pode acontecer com todos. É uma pena que tenha acontecido com 'Rapha', mas ele é um grande jogador que nos deu muitas alegrias. Ninguém pode ser culpado pelo que aconteceu aqui", comentou o brasileiro em entrevista ao canal "Movistar+".