O atacante Rodrygo, que trocou no meio do ano passado o Santos pelo Real Madrid, foi apontado com o vencedor do prêmio NxGn, do portal "Goal", que aponta os melhores jogadores de futebol do planeta com até 19 anos.

"O enorme potencial de Rodrygo foi óbvio desde o momento em que ele fez sua estreia profissional pelo Santos, com apenas 16 anos, em novembro de 2017", destacou a publicação.

O site "Goal", inclusive, lembrou que o brasileiro chegou a ocupar o 5º lugar na lista do NxGn do ano passado.

"As coisas aconteceream ainda mais rápido do que eu esperava. Espero que eu possa continuar nesta linha", disse Rodrygo.

A revelação do Real Madrid foi escolhido por um júri de 50 jornalistas especializados.

Na segunda colocação, ficou o atacante guineense naturalizado espanhol Ansu Fati, que defende o Barcelona. Logo depois, apareceu o atacante inglês Mason Greenwood, do Manchester United.

Revelado pelo Flamengo, o meia Reinier, também do Real Madrid, ficou na quarta colocação, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, foi o sexto.

Outros brasileiros na lista são o também atacante João Pedro, do Watford, foi 25º; o atacante Gabriel Verón, do Palmeiras, 34º; e o atacante Marcos Paulo, do Fluminense, o 36º.

Entre as mulheres mais promissoras do futebol mundial, segundo a premiação, a vitória ficou com a meia alemã Lena Oberdorf, do SGS Essen. A lista completa da disputa no feminino será publicada amanhã pelo site.