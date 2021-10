15 out 2021

EFE Roma 15 out 2021

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid. EFE/Arquivo

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, foi o único brasileiro incluído na lista dos 20 finalistas do Prêmio Golden Boy, que foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornal italiano "Tuttosport", organizador da ação.

Anualmente, a publicação reconhece o melhor jogador sub-21 do ano. O ex-meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o ex-atacante Alexandre Pato, então no Milan, em 2009, são os dois jogadores brasileiros que já ergueram o troféu.