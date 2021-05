O atacante Rodrygo se mostrou otimista na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, no qual o Real Madrid aparece dois pontos atrás do líder, Atlético de Madrid, a duas rodadas para o fim.

"Temos muita, muita força. No ano passado foi assim também, até quase a última rodada brigando pelo título, e não vai ser diferente neste ano. Brigaremos até o final e acreditamos que podemos ganhar", disse o brasileiro à "Real Madrid TV" após a vitória por 4 a 1 sobre o Granada, pela 36ª rodada.