Com uma atuação de gala do atacante Rodrygo, que marcou três gols e participou da jogada de outro, o Real Madrid goleou o Galatasaray por 6 a 0 no estádio Santiago Bernabéu nesta quarta-feira, quebrou um incômodo jejum e ganhou tranquilidade na Liga dos Campeões.

Entre os jogos iniciados às 17h (de Brasília), houve ainda a classificação do Paris Saint-Germain para as oitavas de final, juntando-se a Juventus e Bayern de Munique, que haviam se classificado mais cedo com vitórias sobre Lokomotiv Moscou e Olympiacos, respectivamente. Já o Manchester City desperdiçou a chance de avançar com duas rodadas de antecipação ao empatar com a Atalanta em 1 a 1 em Milão, em jogo no qual o atacante Gabriel Jesus perdeu um pênalti.