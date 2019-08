O atacante Rodrygo sofreu uma lesão no músculo reto da coxa direita, diagnosticada após a realização de exames nesta quarta-feira, e será acompanhado de perto pelos médicos do Real Madrid para a definição do período em que permanecerá afastado dos gramados.

"Depois dos exames realizados em nosso jogador Rodrygo pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão do reto femoral direito. Pendente de evolução", informou o clube espanhol através de comunicado.