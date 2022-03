O atacante brasileiro Rodrygo treinou nesta quarta-feira com os companheiros de Real Madrid e deve ser liberado para disputar daqui quatro dias o clássico com o Barcelona, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

O ex-Santos sofreu um pisão na vitória de anteontem sobre o Mallorca por 3 a 0, também pela competição nacional e precisou ser substituído.