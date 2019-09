Autor do segundo gol do Real Madrid logo em sua primeira partida oficial pela equipe madrilenha, a vitória sobre o Osasuna por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, o atacante Rodrygo comemorou o desempenho individual e lembrou que foi à rede em outras estreias.

"Foi um bom gol. Acho que consegui controlar bem a bola, driblei os marcadores e marquei. A verdade é que tenho um pouco de sorte nas estreias, também fiz gol na estreia pelo Castilla (equipe B do Real). Estou muito contente", declarou o ex-jogador do Santos na zona mista do estádio Santiago Bernabéu, palco do duelo de hoje.